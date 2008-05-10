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    Симон Зенке - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Симон
    Фамилия Зенке
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 декабря 1988 (34 года)
    Рост 178
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Страсбур 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2008 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:4 Кан (Кан)
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