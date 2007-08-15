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    Або Мослем Фараж - статистика

    Защитник
    Имя Або
    Фамилия Мослем Фараж
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июля 1981 (41 год)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Страсбур 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2007 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:3 Страсбур (Страсбур)
    15.08.2007 1' -90' Страсбур (Страсбур) 3:0 Осер (Осер)
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