|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.09.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|21.08.2022
|81' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|15.08.2022
|59' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:1
|Даллас (Даллас)
|18.07.2022
|82' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|14.07.2022
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|44'
|04.07.2022
|66' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|20.03.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|13.03.2022
|1' -85'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|06.03.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|28.02.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|59'