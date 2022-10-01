|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|18
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|82' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.11.2022
|81' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|08.11.2022
|67' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|46' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|62'
|28.10.2022
|1' -69'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.10.2022
|79' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.10.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.10.2022
|72' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|06.10.2022
|1' -69'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2022
|1' -53'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|76' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.09.2022
|67' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.08.2022
|1' -46'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|20.08.2022
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|14.08.2022
|1' -78'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|08.08.2022
|1' -83'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|54'
|31.07.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2022
|74' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.07.2022
|57' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|58'