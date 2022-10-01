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    Cristian PavÃ³n - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Cristian PavÃ³n
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Минейро 18 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 82' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.11.2022 81' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    08.11.2022 67' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 46' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    62'
    28.10.2022 1' -69' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.10.2022 79' -90' Форталеза (Форталеза) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    16.10.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.10.2022 72' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сеара (Форталеза)
    06.10.2022 1' -69' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    01.10.2022 1' -53' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 76' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.09.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    07.09.2022 67' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    05.09.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.08.2022 1' -46' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    20.08.2022 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    14.08.2022 1' -78' Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    08.08.2022 1' -83' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    54'
    31.07.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    25.07.2022 74' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.07.2022 57' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    58'
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