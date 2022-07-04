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    Daniel Steres - статистика

    #5 | Нападающий
    Имя Daniel Steres
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хьюстон 18 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.09.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    26'
    27.08.2022 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    63'
    21.08.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:1 Хьюстон (Хьюстон)
    14.08.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    36'
    06.08.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    31.07.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Хьюстон (Хьюстон)
    24.07.2022 59' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    13.07.2022 85' -90' Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    10.07.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:2 Даллас (Даллас)
    41'
    04.07.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:2 Шарлотт (Шарлотт)
    72'
    30.06.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    26.06.2022 1' -70' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    64'
    19.06.2022 46' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    29.05.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    23.05.2022 70' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 0:3 Хьюстон (Хьюстон)
    19.05.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 0:1 Сиэтл (Сиэтл)
    20.03.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Колорадо (Денвер)
    13.03.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.03.2022 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:0 Хьюстон (Хьюстон)
    28.02.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    12'
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