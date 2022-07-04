|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хьюстон
|18
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.09.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|26'
|27.08.2022
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|63'
|21.08.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|14.08.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|36'
|06.08.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|31.07.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|24.07.2022
|59' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|13.07.2022
|85' -90'
|Остин (Остин)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|10.07.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:2
|Даллас (Даллас)
|41'
|04.07.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|72'
|30.06.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|26.06.2022
|1' -70'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|64'
|19.06.2022
|46' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|23.05.2022
|70' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:3
|Хьюстон (Хьюстон)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|20.03.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|13.03.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|05.03.2022
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|28.02.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|12'