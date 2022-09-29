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    Felipe Melo - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Felipe Melo
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 24 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 75' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2022 83' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    05.11.2022 80' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    27.10.2022 84' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    62'
    23.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 74' -90' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.10.2022 1' -81' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15'
    29.09.2022 1' -76' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    18.09.2022 84' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    11.09.2022 86' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    04.09.2022 77' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    28.08.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    21.08.2022 80' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    15.08.2022 46' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    07.08.2022 1' -64' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    48'
    24.07.2022 71' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    83'
    21.07.2022 63' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 46' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.07.2022 74' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сеара (Форталеза)
    77'
    02.07.2022 78' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.06.2022 85' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 31' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 60' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.06.2022 46' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    67'
    30.05.2022 78' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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