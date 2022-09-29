|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|24
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|75' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.11.2022
|83' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|05.11.2022
|80' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|84' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|62'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|74' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.10.2022
|1' -81'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15'
|29.09.2022
|1' -76'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|18.09.2022
|84' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.09.2022
|86' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|04.09.2022
|77' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|21.08.2022
|80' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|15.08.2022
|46' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.08.2022
|1' -64'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|48'
|24.07.2022
|71' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|83'
|21.07.2022
|63' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|46' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.07.2022
|74' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|77'
|02.07.2022
|78' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.06.2022
|85' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|31' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|60' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|05.06.2022
|46' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|67'
|30.05.2022
|78' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)