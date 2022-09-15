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    Кефрен Тюрам-Юльен - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Кефрен
    Фамилия Тюрам-Юльен
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Родной город Реджо-Эмилия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 марта 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 71' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    43' 26'
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 1' - 66' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Марсель 1:3 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур
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