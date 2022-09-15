Кефрен Тюрам-Юльен - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Кефрен
|Фамилия
|Тюрам-Юльен
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реджо-Эмилия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Кефрен
|Фамилия
|Тюрам-Юльен
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реджо-Эмилия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 71'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|43' 26'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|1' - 66'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|8
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -68'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Ницца (Ницца)
|27.10.2022
|1' -81'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Партизан (Белград)
|77'
|13.10.2022
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|06.10.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|15.09.2022
|1' -81'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|08.09.2022
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|25.08.2022
|1' -106'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|26'
|18.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)