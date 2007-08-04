Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Себастьян Мазюр - статистика

    Имя Себастьян
    Фамилия Мазюр
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1979 (43 года)
    Рост 181
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2007 1' -90' Кан (Кан) 1:0 Ницца (Ницца)
    • Читайте нас: 
    11