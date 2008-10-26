Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хаким Эль Бунади - статистика

    Имя Хаким
    Фамилия Эль Бунади
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сошо 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2008 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    29.10.2008 1' -90' Сошо (Монбельяр) 0:2 Лион (Лион)
    26.10.2008 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    • Читайте нас: 
    11