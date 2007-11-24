|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|11
|1
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2008
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|19.03.2008
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|02.03.2008
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|24.02.2008
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|09.02.2008
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Портсмут (Портсмут)
|19.01.2008
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|13.01.2008
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|15.12.2007
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:2
|Болтон (Болтон)
|02.12.2007
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|24.11.2007
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|28.10.2007
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|29.09.2007
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Болтон (Болтон)