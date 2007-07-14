|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2007
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2007
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|29.09.2007
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Говерла (Ужгород)
|15.09.2007
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.09.2007
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|26.08.2007
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|11.08.2007
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|7:0
|Говерла (Ужгород)
|29.07.2007
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|22.07.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|14.07.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Таврия (Симферополь)