|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2008
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Удинезе (Удине)
|11.05.2008
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Милан (Милан)
|20.04.2008
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|5:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|16.02.2008
|1' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Милан (Милан)
|23.12.2007
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Милан (Милан)
|01.12.2007
|1' -90'
|Милан (Милан)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|03.11.2007
|1' -90'
|Милан (Милан)
|0:0
|Торино (Турин)
|31.10.2007
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:5
|Милан (Милан)