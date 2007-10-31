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    Сержиньо - статистика

    Защитник
    Имя Сержиньо
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 1971 (51 год)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2008 1' -90' Милан (Милан) 4:1 Удинезе (Удине)
    11.05.2008 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:1 Милан (Милан)
    20.04.2008 Был в запасе Милан (Милан) 5:1 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    16.02.2008 1' -90' Парма (Парма) 0:0 Милан (Милан)
    23.12.2007 1' -90' Интер (Милан) 2:1 Милан (Милан)
    01.12.2007 1' -90' Милан (Милан) 0:0 Ювентус (Турин)
    03.11.2007 1' -90' Милан (Милан) 0:0 Торино (Турин)
    31.10.2007 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:5 Милан (Милан)
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