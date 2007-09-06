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    Валерио Фиори - статистика

    Вратарь
    Имя Валерио
    Фамилия Фиори
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 апреля 1969 (53 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2007 1' -90' Динамо (Киев) 2:2 Милан (Милан)
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