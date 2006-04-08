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    Артем Засядьвовк - статистика

    Имя Артем
    Отчество Игоревич
    Фамилия Засядьвовк
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 1983 (39 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    08.04.2006 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:0 Шинник (Ярославль)
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