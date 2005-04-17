|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|10
|0
|0
|2
|0
|Динамо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Спартак (Москва)
|16.10.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|01.10.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|24.09.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|18.09.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|27.08.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Томь (Томск)
|21.08.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|23.07.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|17.07.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|17.04.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:1
|Динамо (Москва)
|09.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|02.04.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)