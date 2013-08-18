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    Александр Когония - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Нодарович
    Фамилия Когония
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2013 68' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:2
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