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    Вячеслав Шакир - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Вячеслав
    Отчество Александрович
    Фамилия Шакир
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июня 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Вес 76
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