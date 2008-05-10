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    Алексей Мелешин - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Владиславович
    Фамилия Мелешин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 1976 (47 лет)
    Рост 176
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Москва 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2008 Был в запасе ФК Москва (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    10.05.2008 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 ФК Москва (Москва)
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