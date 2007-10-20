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    Томас Мартин - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Томас
    Фамилия Мартин
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 января 1990 (33 года)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2007 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:5 Реал (Мадрид)
    20.10.2007 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 2:4 Валенсия (Валенсия)
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