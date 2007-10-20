Томас Мартин - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 января 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2007
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:5
|Реал (Мадрид)
|20.10.2007
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:4
|Валенсия (Валенсия)