Марио Регейро - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Регейро
|Команда
|Дефенсор Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1978 (44 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Регейро
|Команда
|Дефенсор Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1978 (44 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мурсия
|8
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2008
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Мурсия (Мурсия)
|10.11.2007
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Мурсия (Мурсия)
|28.10.2007
|1' -90'
|Мурсия (Мурсия)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|21.10.2007
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Мурсия (Мурсия)
|07.10.2007
|1' -90'
|Мурсия (Мурсия)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|23.09.2007
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Мурсия (Мурсия)
|16.09.2007
|1' -90'
|Мурсия (Мурсия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|01.09.2007
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Мурсия (Мурсия)