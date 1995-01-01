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    Роман Илюхин - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Роман
    Фамилия Илюхин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 169
    Вес 65
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