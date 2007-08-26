Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Бурый - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Бурый
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июня 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2008 1' -90' Металлург (Донецк) 5:0 Говерла (Ужгород)
    13.04.2008 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Говерла (Ужгород)
    22.03.2008 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Днепр (Днепр)
    01.12.2007 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Металлист (Харьков)
    20.10.2007 1' -90' Динамо (Киев) 1:0 Говерла (Ужгород)
    06.10.2007 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Металлург (Донецк)
    29.09.2007 Был в запасе ФК Харьков (Харьков) 0:2 Говерла (Ужгород)
    15.09.2007 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:0 Говерла (Ужгород)
    01.09.2007 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:1 Металлург (Запорожье)
    26.08.2007 1' -90' Днепр (Днепр) 0:0 Говерла (Ужгород)
    18.08.2007 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:0 Черноморец (Одесса)
    11.08.2007 1' -90' Арсенал (Киев) 7:0 Говерла (Ужгород)
    05.08.2007 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:1 Шахтер (Донецк)
    22.07.2007 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Ворскла (Полтава)
    14.07.2007 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Таврия (Симферополь)
    • Читайте нас: 
    11