|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2008
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|5:0
|Говерла (Ужгород)
|13.04.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|22.03.2008
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|01.12.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|20.10.2007
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2007
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|29.09.2007
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Говерла (Ужгород)
|15.09.2007
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.09.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|26.08.2007
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|18.08.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|11.08.2007
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|7:0
|Говерла (Ужгород)
|05.08.2007
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|22.07.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|14.07.2007
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Таврия (Симферополь)