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Виталий Лысцов - посты
#5 | Защитник
Имя
Виталий
Отчество
Александрович
Фамилия
Лысцов
Состав
Без клуба
Родной город
Воронеж
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
11 июля 1995 (27 лет)
Рост
192
Вес
82
Стоимость:
€ 500
тыс
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Статьи
Посты
20.12.2016 14:00
Караваев, Аршавин и еще 7 лучших русских легионеров в Европе
Денис Черышев пока проигрывает войну с травмами, но в Европе есть наши игроки, за которых не стыдно. Блог «Русские и тут» собирает легионеров, которые успешно провели 2016 год.
6
18.12.2016 23:40
«Раньше равнялся на Луизао». Убийственный удар Лысцова (ВИДЕО)
Российский защитник Виталий Лысцов использовал первый же реальный шанс, который ему предоставили в «Тонделе». Блог «Русские и тут» показывает, чем талантливый футболист смог удивить всю Португалию.
5
25.10.2016 10:50
Сухой Митрюшкин и результативный Миранчук. Как русские выступают в Европе
Сердеров забил важный гол за «Славию». Лысцов вышел на поле после долгого перерыва, а Комличенко рискует потерять место в основе «Слована». Блог «Русские и тут» – о наших легионерах.
2
17.10.2016 10:00
Как русские живут и отдыхают в Европе
Корян празднует голы, Миранчук примеряет новые вещи, а Нойштедер участвует в съемках. Блог «Русские и тут» показывает, чем российские легионеры занимаются в Европе.
6
02.10.2016 16:00
Как русские живут и отдыхают в Европе
Лысцов плавает в бассейне, Корян празднует голы, а Гатагов показывает всем необычную тренировочную маску. Блог «Русские и тут» представляем подборку фотографий из жизни российских легионеров.
3
28.09.2016 17:00
Парикмахер Аршавин и бомбардир Корян. Как русские выступают в Европе
Митрюшкин снова отыграл на ноль и попал в сборную. Адвокат посадил Нойштедтера на лавку. Миранчук — лучший бомбардир. Блог «Русские и тут» рассказывает, чем наши легионеры занимаются в футболе Европы.
3
14.09.2016 11:30
Возвращение Черышева и подвиги Митрюшкина. Как русские выступают в Европе
Аршавин ведет «Кайрат» к титулу. Нойштедтер снова в центре обороны. Лысцов дебютировал за «Тонделу». Блог «Русские и тут» рассказывает, как легионеры из России выступают за границей.
5
06.09.2016 11:43
Как русские живут и отдыхают в Европе
Корян влияет на результат. Черышев гуляет под дождем и ходит на футбол. Нойштедтер усердно занимается на тренировках. Блог «Русские и тут» показывает европейскую жизнь русских футболистов.
10.08.2016 10:05
Аршавин задумал новый чемпионат, Корян дорос до «Витесса». Как русские играют в Европе
Миранчук много забивает в Эстонии, Злобин ждет шанса в «Бенфике», а Нойштедтер осваивается в Турции. Блог «Русские и тут» рассказывает о российских легионерах.
5
08.08.2016 17:45
Как сейчас выглядят главные надежды российского футбола
Блог «Чего хотят болельщики?» представляет команду молодых российских футболистов, которые спасут нашу сборную.
6
31.05.2016 10:48
Дубль Черчесова. Неоднозначные итоги для Кержакова. Как прошел сезон для русских в Европе
Кержаков выиграл Кубок, но вылетел из высшей лиги. Черышев не сумел толком поиграть в аренде. Тарханов со «Славией» удивил Болгарию. Рассказываем, как провели футбольный год русские игроки и тренеры, выступающие за пределами родной страны.
1
22.05.2016 15:40
Как русские живут и отдыхают в Европе
Кержаков ходит по музеям и на футбол. Гасилин прощается с «Шальке». Ефимов продолжает гулять. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей футболистов, играющих на европейских полях.
1
08.05.2016 14:22
Как русские живут и отдыхают в Европе
Кержаков стал пародистом. Нойштедтер подался в баскетбол. Давыдов играет в приставку. Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей наших футболистов, выступающих в Европе.
4
27.04.2016 17:30
Митрюшкин дебютировал за «Сьон». Аршавин забил за «Кайрат». Как русские играют в Европе
«Легия» снова побеждает. Корян превращается в мастера голевых передач. Кержаков не в силах спасти «Цюрих». Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты провели европейские футбольные выходные.
4
24.04.2016 17:26
Как русские живут и отдыхают в Европе
Лысцов делает татуировки. Нойштедтер наслаждается поклонниками. Давыдов вспоминает «Спартак». Блог «Русские и тут» представляет подборку фотографий из социальных сетей игроков, уехавших в европейские клубы.
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