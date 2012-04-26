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    Дмитрий Павленко - статистика

    #68 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Павленко
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 марта 1995 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2012 52' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 4:3
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