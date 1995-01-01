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    Жерар Ролан - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Жерар
    Фамилия Ролан
    Состав Основной
    Родной город Бордо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 апреля 1981 (41 год)
    Рост 186
    Вес 78
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