Рику Риски - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Рику
|Фамилия
|Риски
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аскайнен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1989 (33 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Рику
|Фамилия
|Риски
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аскайнен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|88' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|25.11.2021
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Алашкерт (Мартуни)
|04.11.2021
|72' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|21.10.2021
|46' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:5
|Маккаби (Тель-Авив)
|30.09.2021
|1' -66'
|Алашкерт (Мартуни)
|2:4
|ХИК (Хельсинки)
|16.09.2021
|46' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|ЛАСК (Линц)