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    Рику Риски - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Рику
    Фамилия Риски
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Родной город Аскайнен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 августа 1989 (33 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 88' -90' ЛАСК (Линц) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    25.11.2021 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:0 Алашкерт (Мартуни)
    04.11.2021 72' -90' Маккаби (Тель-Авив) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    21.10.2021 46' -90' ХИК (Хельсинки) 0:5 Маккаби (Тель-Авив)
    30.09.2021 1' -66' Алашкерт (Мартуни) 2:4 ХИК (Хельсинки)
    16.09.2021 46' -90' ХИК (Хельсинки) 0:2 ЛАСК (Линц)
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