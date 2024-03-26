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Вилли Саньоль
Статьи
Вилли Саньоль - статьи
Защитник
Имя
Вилли
Фамилия
Саньоль
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
18 марта 1977 (47 лет)
Рост
182
Вес
81
Статистика
Статьи
26.03.2024 23:10
Сборная Грузии едет на Евро!!!! Соперники уже известны
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4
Россия
Казахстан
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