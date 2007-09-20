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    Фредрик Холстер - статистика

    Имя Фредрик
    Фамилия Холстер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 марта 1988 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хэкен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.2007 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Хэкен (Гетеборг)
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