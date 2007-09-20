Давид Фролунд - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Фролунд
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 1979 (43 года)
|Рост
|172
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Фролунд
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 1979 (43 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэкен
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2007
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|1:3
|Спартак (Москва)
|20.09.2007
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|5:0
|Хэкен (Гетеборг)