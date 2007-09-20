Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давид Фролунд - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Фролунд
    Команда Хэкен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июня 1979 (43 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хэкен 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2007 1' -90' Хэкен (Гетеборг) 1:3 Спартак (Москва)
    20.09.2007 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Хэкен (Гетеборг)
    • Читайте нас: 
    11