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    Кристиан Ольсен - статистика

    Имя Кристиан
    Фамилия Ольсен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 ноября 1983 (39 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.2007 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:3 Локомотив (Москва)
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