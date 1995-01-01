Дмитрий Хорольский - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Хорольский
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|171
|Вес
|64
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Хорольский
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|171
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
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|К
|Александрия
|1
|0
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|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч