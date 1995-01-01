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    Дмитрий Хорольский - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Хорольский
    Команда Александрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 ноября 1991 (31 год)
    Рост 171
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Александрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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