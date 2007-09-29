Гари Тили - статистика
|Имя
|Гари
|Фамилия
|Тили
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1978 (44 года)
|Рост
|175
|Вес
|76
|Имя
|Гари
|Фамилия
|Тили
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1978 (44 года)
|Рост
|175
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2008
|1' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|3:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|29.09.2007
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Болтон (Болтон)