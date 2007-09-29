Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гари Тили - статистика

    Имя Гари
    Фамилия Тили
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июля 1978 (44 года)
    Рост 175
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2008 1' -90' Портсмут (Портсмут) 3:1 Дерби Каунти (Дерби)
    29.09.2007 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Болтон (Болтон)
    • Читайте нас: 
    11