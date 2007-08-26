Алессандро Бернардини - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Бернардини
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Домодоссола
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1974 (48 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Бернардини
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Домодоссола
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1974 (48 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2007
|1' -90'
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)