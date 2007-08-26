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    Алессандро Бернардини - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Бернардини
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Родной город Домодоссола
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 1974 (48 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2007 1' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Аталанта (Бергамо)
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