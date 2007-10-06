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    Бенджамин Лаут - статистика

    Нападающий
    Имя Бенджамин
    Фамилия Лаут
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 августа 1981 (41 год)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2007 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 0:2 Ганновер-96 (Ганновер)
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