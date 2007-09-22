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    Отто Аддо - статистика

    Имя Отто
    Фамилия Аддо
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Гамбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1975 (47 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2007 1' -90' Гамбург (Гамбург) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    22.09.2007 1' -90' Гамбург (Гамбург) 1:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
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