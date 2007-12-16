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    Вилсон Орума - статистика

    Имя Вилсон
    Фамилия Орума
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.2008 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Марсель (Марсель)
    16.12.2007 1' -90' Бордо (Бордо) 2:2 Марсель (Марсель)
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