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    Йоан Мику - статистика

    Имя Йоан
    Фамилия Мику
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Канны
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1973 (49 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.04.2008 1' -90' Бордо (Бордо) 2:1 Кан (Кан)
    16.12.2007 1' -90' Бордо (Бордо) 2:2 Марсель (Марсель)
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