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    Амара Диане - статистика

    Имя Амара
    Фамилия Диане
    Состав Без клуба
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 августа 1982 (40 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2008 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Монако (Монако)
    09.12.2007 1' -90' Осер (Осер) 0:1 ПСЖ (Париж)
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