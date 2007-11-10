Вилмер Агирре - статистика
|Имя
|Вилмер
|Фамилия
|Агирре
|Команда
|Сан-Луис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Писко
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|168
|Вес
|71
|Имя
|Вилмер
|Фамилия
|Агирре
|Команда
|Сан-Луис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Писко
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|168
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|16.02.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|10.11.2007
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Ланс (Ланс)