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    Вилмер Агирре - статистика

    Имя Вилмер
    Фамилия Агирре
    Команда Сан-Луис
    Состав Основной
    Родной город Писко
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1983 (39 лет)
    Рост 168
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.03.2008 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Ницца (Ницца)
    16.02.2008 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    10.11.2007 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Ланс (Ланс)
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