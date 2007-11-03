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    Лукас Бернарди - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Бернарди
    Команда Ньюэллс Олд Бойз
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 1977 (45 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2007 1' -90' Ренн (Ренн) 0:1 Монако (Монако)
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