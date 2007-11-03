Лукас Бернарди - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Бернарди
|Команда
|Ньюэллс Олд Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1977 (45 лет)
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Бернарди
|Команда
|Ньюэллс Олд Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1977 (45 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2007
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Монако (Монако)