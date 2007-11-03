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    Кемаль Бурани - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Кемаль
    Фамилия Бурани
    Команда Бовэ
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 сентября 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.04.2008 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    24.11.2007 1' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    03.11.2007 1' -90' Марсель (Марсель) 0:0 Лорьян (Лорьян)
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