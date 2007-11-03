Кемаль Бурани - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Кемаль
|Фамилия
|Бурани
|Команда
|Бовэ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Кемаль
|Фамилия
|Бурани
|Команда
|Бовэ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2008
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.11.2007
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|03.11.2007
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)