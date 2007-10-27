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    Ким - статистика

    Имя Карлос Энрике
    Фамилия Диас
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Жуиз-де-Фора
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июня 1980 (42 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нанси 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2007 1' -90' Метц (Метц) 0:0 Нанси (Нанси)
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