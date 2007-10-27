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    Флавьен Белсон - статистика

    Имя Флавьен
    Фамилия Белсон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 1987 (36 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2007 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Ланс (Ланс)
    27.10.2007 1' -90' Метц (Метц) 0:0 Нанси (Нанси)
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