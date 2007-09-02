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    Эктор - статистика

    Имя Эктор
    Фамилия Беренгуэл
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 1974 (48 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальорка 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.09.2007 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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