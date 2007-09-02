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    Эду Мойя - статистика

    Имя Эду
    Фамилия Мойя
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1981 (42 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рекреативо 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.09.2007 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Рекреативо (Уэльва)
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