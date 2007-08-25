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    Тобиас Гран - статистика

    Имя Тобиас
    Фамилия Гран
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 марта 1980 (43 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Герта 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2007 1' -90' Герта (Берлин) 1:3 Ганза (Росток)
    25.08.2007 1' -90' Арминия (Билефельд) 2:0 Герта (Берлин)
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