Момар Н'Диайе - статистика
|Имя
|Момар
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|ФСВ Франкфурт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1987 (35 лет)
|Имя
|Момар
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|ФСВ Франкфурт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июля 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|12.04.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|15.03.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|16.02.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|10.11.2007
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|20.10.2007
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Метц (Метц)
|06.10.2007
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Страсбур (Страсбур)
|22.09.2007
|1' -90'
|Кан (Кан)
|1:2
|Метц (Метц)