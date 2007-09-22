Стефан Леони - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Леони
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1976 (47 лет)
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Леони
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 1976 (47 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2007
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|27.10.2007
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|20.10.2007
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Метц (Метц)
|22.09.2007
|1' -90'
|Кан (Кан)
|1:2
|Метц (Метц)