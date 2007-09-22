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    Стефан Леони - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Леони
    Команда Дифферданж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 марта 1976 (47 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 4 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2007 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Ланс (Ланс)
    27.10.2007 1' -90' Метц (Метц) 0:0 Нанси (Нанси)
    20.10.2007 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Метц (Метц)
    22.09.2007 1' -90' Кан (Кан) 1:2 Метц (Метц)
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