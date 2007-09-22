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    Стефан Самсон - статистика

    Имя Стефан
    Фамилия Самсон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 марта 1975 (48 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кан 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2008 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:4 Кан (Кан)
    22.09.2007 1' -90' Кан (Кан) 1:2 Метц (Метц)
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