Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дайнис Фролов - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Дайнис
    Отчество Эвальдович
    Фамилия Фролов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    • Читайте нас: 
    11